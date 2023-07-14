Алькарас победил Медведева в полуфинале Уимблдона

Встреча между третьим сеяным турнира Медведевым и Алькарасом (1) завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 49 минут.

Медведев сделал в матче пять эйсов при четырех двойных ошибках, реализовал два брейк-пойнта из четырех, также у него 24 активно выигранных очка (виннерса) при 19 невынужденных ошибках. Алькарас подал навылет четыре раза при трех двойных ошибках, реализовал шесть брейк-пойнтов из 14 и сделал 26 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.