Россиянка Корнеева не смогла выйти в финал юниорского Уимблдона

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева в субботу уступила представительнице Чехии Николе Бартунковой в полуфинальном матче юниорского Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу чешской спортсменки, не получившей на турнире номера посева. Корнеевой на турнире был присвоен 1-й номер, во второй партии она не смогла подать на сет. Полуфинальные матчи должны были пройти в пятницу, но из-за дождя были перенесены на субботу. В финале Бартункова сыграет с американкой Клерви Нгуну (2-й номер посева).

22 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС о трудностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном. Из отечественных спортсменов в соревновании смогли принять участие только Корнеева, Анастасия Гречкина и Ярослав Демин.

Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 324-е место. Ранее в текущем сезоне Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Соревнования продлятся до 16 июля. Из россиянок юниорский Уимблдон в одиночном разряде выигрывали Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015) и Анастасия Потапова (2016).

В 2022 году организаторы турнира не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.