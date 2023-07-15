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15:46 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Демин вышел в финал юниорского Уимблдона

В решающем матче спортсмен сыграет с британцем Генри Сирлом.

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Источник: AFP 2023

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Россиянин Ярослав Демин в субботу обыграл американского теннисиста Дарвина Бланша в полуфинальном матче юниорского Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Демина, который получил на турнире 5-й номер посева. Бланш выступал на соревнованиях под 9-м номером. Полуфинальные матчи должны были пройти в пятницу, но из-за дождей были перенесены на субботу. Соперником российского спортсмена по финалу будет британец Генри Сирл.

22 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС о трудностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном. Из отечественных спортсменов в соревновании приняли участие Демин, Алина Корнеева и Анастасия Гречкина.

Демину 17 лет, он занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Ранее в 2023 году Демин стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде, играя вместе с мексиканцем Родриго Пачеко. Выход в полуфинал Уимблдона 2023 года — лучший результат россиянина на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии (2022).

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Соревнования продлятся до 16 июля. Из россиян юниорский Уимблдон в одиночном разряде выигрывал Андрей Кузнецов (2009). В 2022 году организаторы турнира не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.

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