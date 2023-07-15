Несеяная теннисистка выиграла Уимблдон впервые в истории
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса в финале Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса в финале Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней чешки, которая не имела посева на турнире. Жабер, игравшая в финале второй год подряд, была посеяна под шестым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Вондроушова и Жабер сыграли друг с другом в третий раз в этом сезоне, в каждом матче чешка взяла верх. Общий счет противостояния теннисисток стал 4−3 в пользу Вондроушовой.
Занимающая 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) чешка стала первой выигравшей Уимблдон несеяной теннисисткой с момента введения системы посева в 1927 году. Это второй титул в карьере Вондроушовой, она впервые победила на турнире Большого шлема. В 2019 году Вондроушова дошла до финала «Ролан Гаррос».