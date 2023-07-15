«Наверное, выпью пива». Вондроушова — о планах после победы на Уимблдоне

Сегодня, 15 июля, спортсменка в двух сетах финала соревнований обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

«Наверное, выпью пива. Эти две недели были выматывающими», — призналась Вондроушова в интервью на корте.

Напомним, по пути к победе на Уимблдоне чешская теннисистка обыграла нескольких сеяных игроков: Веронику Кудерметову (Россия, 12), Донну Векич (Хорватия, 20), Мари Боузкову (Чехия, 32), Джессику Пегулу (США, 4), — прошла в полуфинале украинку Элину Свитолину и в финале одолела шестую ракетку мира Онс Жабер.