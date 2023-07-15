Победительница Уимблдона заявила о желании «выпить немного пива»

«Думаю, я выпью немного пива. Это были действительно непростые две недели», — сказала Вондроушова, слова которой приводит The Athletic, в интервью на корте. «Я в самом деле не понимаю, что происходит. Это потрясающее чувство. После всего, через что я прошла — в прошлом году в это время я была в гипсе после травмы запястья, — потрясающе, что сейчас я могу быть здесь (на Уимблдоне). Я правда не знаю, как я это сделала. Камбэки не даются просто. Никогда не знаешь, чего ожидать. Я играла на небольших турнирах и размышляла, смогу ли я вернуться на этот уровень. И вот я здесь», — добавила теннисистка.