Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо
Динамо Мх
20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
ЦСКА
П 5:4
00
Футбол. Первый дивизион
16.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16.07
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Победительница Уимблдона заявила о желании «выпить немного пива»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, ставшая победительницей Уимблдона-2023, призналась, что в ее ближайшие планы входит только выпить пива.

Наверх
Источник: AP 2023

В субботу Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса в финальном матче Уимблдона со счетом 6:4, 6:4. 24-летняя чешка стала первой выигравшей Уимблдон несеяной теннисисткой с момента введения системы посева в 1927 году.

«Думаю, я выпью немного пива. Это были действительно непростые две недели», — сказала Вондроушова, слова которой приводит The Athletic, в интервью на корте. «Я в самом деле не понимаю, что происходит. Это потрясающее чувство. После всего, через что я прошла — в прошлом году в это время я была в гипсе после травмы запястья, — потрясающе, что сейчас я могу быть здесь (на Уимблдоне). Я правда не знаю, как я это сделала. Камбэки не даются просто. Никогда не знаешь, чего ожидать. Я играла на небольших турнирах и размышляла, смогу ли я вернуться на этот уровень. И вот я здесь», — добавила теннисистка.

Также чешка призналась, что планирует набить новую татуировку после победы.

«Не знаю, какую татуировку я буду бить, но я поспорила с тренером, что, если я выиграю турнир Большого шлема, он тоже должен будет себе сделать тату. Думаю, что мы пойдем делать их завтра», — рассказала спортсменка.

На Уимблдоне Вондроушова завоевала второй титул в карьере, она впервые победила на турнире Большого шлема. В 2019 году чешка дошла до финала «Ролан Гаррос».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'За день скинула два кило'. Что за опасная болезнь у чемпионки Щербаковой
Медведева поделилась откровенными кадрами с фотосессии в нижнем белье
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь