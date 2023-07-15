Победительница Уимблдона заявила о желании «выпить немного пива»
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, ставшая победительницей Уимблдона-2023, призналась, что в ее ближайшие планы входит только выпить пива.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, ставшая победительницей Уимблдона-2023, призналась, что в ее ближайшие планы входит только выпить пива.
В субботу Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса в финальном матче Уимблдона со счетом 6:4, 6:4. 24-летняя чешка стала первой выигравшей Уимблдон несеяной теннисисткой с момента введения системы посева в 1927 году.
«Думаю, я выпью немного пива. Это были действительно непростые две недели», — сказала Вондроушова, слова которой приводит The Athletic, в интервью на корте. «Я в самом деле не понимаю, что происходит. Это потрясающее чувство. После всего, через что я прошла — в прошлом году в это время я была в гипсе после травмы запястья, — потрясающе, что сейчас я могу быть здесь (на Уимблдоне). Я правда не знаю, как я это сделала. Камбэки не даются просто. Никогда не знаешь, чего ожидать. Я играла на небольших турнирах и размышляла, смогу ли я вернуться на этот уровень. И вот я здесь», — добавила теннисистка.
Также чешка призналась, что планирует набить новую татуировку после победы.
«Не знаю, какую татуировку я буду бить, но я поспорила с тренером, что, если я выиграю турнир Большого шлема, он тоже должен будет себе сделать тату. Думаю, что мы пойдем делать их завтра», — рассказала спортсменка.
На Уимблдоне Вондроушова завоевала второй титул в карьере, она впервые победила на турнире Большого шлема. В 2019 году чешка дошла до финала «Ролан Гаррос».