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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сколько заработал Даниил Медведев на Уимблдоне-2023

Первая ракетка России Даниил Медведев дошел до полуфинала на Уимблдоне-2023.

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Источник: AP 2023

Россиянин не смог выйти в финал турнира «Большого шлема», уступив лидеру мирового рейтинга, испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в трех сетах за 1 час и 50 минут — 3:6, 3:6, 3:6.

Медведев был последним представителем России в сетке Уимблдона-2023 за исключением юниоров. Он впервые в карьере добрался до стадии полуфинала в рамках этих соревнований. Таким образом, теннисист заработал за свои выступления на турнире 600 000 фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Даниил выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме, ATP 250 в Дохе, ATP 500 в Дубае, «Мастерсы» в Майами и Риме, дошел до третьего круга Australian Open и сенсационно вылетел в первом же круге Roland Garros.

Общая сумма призовых Медведева за текущий сезон уже превысила 5 миллионов долларов. Она составляет 5,53 миллиона (по данным live-tennis.eu).

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