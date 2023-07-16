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16 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист выиграл турнир в Австрии

Казахстанец Андрей Голубев стал чемпионом в парном разряде на турнире ATP Challenger 125 SALZBURG OPEN 2023 в Зальцбурге (Австрия), сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В дуэте с украинцем Денисом Молчановым в финале они обыграли индусов Анируду Сандрасекара и Виджая Сундаром Прашантома со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Призовой фонд турнира составил 145 тысяч евро.

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