Казахстанский теннисист выиграл турнир в Австрии
Казахстанец Андрей Голубев стал чемпионом в парном разряде на турнире ATP Challenger 125 SALZBURG OPEN 2023 в Зальцбурге (Австрия), сообщают Vesti.kz.
Казахстанец Андрей Голубев стал чемпионом в парном разряде на турнире ATP Challenger 125 SALZBURG OPEN 2023 в Зальцбурге (Австрия), сообщают Vesti.kz.
В дуэте с украинцем Денисом Молчановым в финале они обыграли индусов Анируду Сандрасекара и Виджая Сундаром Прашантома со счетом 6:4, 7:6 (10:8).
Призовой фонд турнира составил 145 тысяч евро.