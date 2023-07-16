«Он голоден до побед, но и я тоже». Алькарас или Джокович — кто покорит Уимблдон-2023?

Первая половина июля каждого года у настоящих мастеров большой ракетки очень горячая пора. В этот период на кортах Всеанглийского клуба в Лондоне традиционно проходит Уимблдонский турнир. Нынешний год не стал исключением. Уже сегодня, 16 июля, состоится финал в мужском одиночном разряде, в котором лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас сразится с 23-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем.

Личные встречи

«Он молод, голоден. Но и я голоден тоже, так что давайте устроим пир». Нет, Новак Джокович говорил не о послематчевом барбекю, которое он, возможно, устраивал после своей победы над Янником Синнером в полуфинальном поединке Уимблдона-2023. Он говорил о финале, в котором сыграет с Карлосом Алькарасом уже в ближайшее воскресенье. Возможно, представитель Big-3 также обращался к поклонникам тенниса по всему миру, ведь предстоящая битва будет настоящим праздником для всех любителей этой прекрасной игры: действующая первая ракетка мира против второй. Вундеркинд против мастера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa8f04f85203527f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239122&autoplay=1&muted=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За карьеру испанец и серб встречались между собой лишь дважды. Дебютное очное сражение состоялось в полуфинале мадридского «Мастерса». Тот огненный матч продолжался чуть более 3,5 часа и остался за ещё тогда 19-летним Карлосом, который в преддверии «Ролан Гаррос» — 2022 уже успел наделать шуму в мужском туре. Реванш 36-летнему уроженцу Белграда у ещё юного Алькараса удалось взять на грунтовом мэйджоре уже в нынешнем сезоне. Правда, без драмы в том противостоянии не обошлось. Юный талант получил повреждение по ходу третьей партии, после чего настоящая борьба, по сути, закончилась, а исход матча был практически предрешён.

Пути к финалу

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Алькарас демонстрирует невероятную форму в этом сезоне. В активе молодой звёздочки ATP-тура уже четыре титула в 2023 году. И, похоже, на этом теннисист останавливаться не собирается. На старте нынешнего розыгрыша Уимблдона испанец без проблем справился с двумя французами — Шарди и Мюллером, не отдав им ни сета. Далее первая ракетка мира одолел Николаса Харри из Чили — 3:1 (6:3, 6:7, 6:3, 7:5), финалиста позапрошлого розыгрыша Открытого чемпионата Великобритании Маттео Берреттини — 3:1 (3:6, 6:3, 6:3, 6:3) и ещё одного представителя NextGen, 20-летнего Хольгера Руне — 3:0 (7:6, 6:4, 6:4). За право сыграть в решающем поединке соревнований знаменитый уроженец Эль-Пальмара обыграл Даниила Медведева, не позволив россиянину взять хотя бы одну партию.

Путь Карлоса Алькараса к финалу Уимблдона-2023:

Первый круг. Алькарас (1) — Шарди (542) — 6:0, 6:2, 7:5.

Второй круг. Алькарас — Мюллер (84) — 6:4, 7:6, 6:3.

Третий круг. Алькарас — Харри (28-й в рейтинге/25-й номер посева) — 6:3, 6:7, 6:3, 7:5.

Четвёртый круг. Алькарас — Берреттини (38) — 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Четвертьфинал. Алькарас — Руне (6) — 7:6, 6:4, 6:4.

Полуфинал. Алькарас — Медведев (3) — 6:3, 6:3, 6:3.

36-летний уроженец Белграда также чувствует себя отлично в Лондоне. В своих первых трёх поединках на одном из своих любимых турниров в карьере Новак не отдал оппонентам ни партии. Лишь в следующих двух противостояниях — с Хубертом Хуркачем и Андреем Рублёвым — серб отдавал по сету. В ½ Уимблдона Джокович уверенно закрыл молодого Янника Синнера и шагнул в свой пятый подряд финал на престижных британских соревнованиях. Предыдущие четыре серб выиграл.

Путь Новака Джоковича к финалу Уимблдона-2023:

Первый круг. Джокович (2) — Качин (68) — 6:3, 6:3, 7:6.

Второй круг. Джокович — Томпсон (70) — 6:3, 7:6, 7:5.

Третий круг. Джокович — Вавринка (88) — 6:3, 6:1, 7:6.

Четвёртый круг. Джокович — Хуркач (18-й в рейтинге/17-й посев) — 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.

Четвертьфинал. Джокович — Рублёв (7) — 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Полуфинал. Джокович — Синнер (8) — 6:3, 6:4, 7:6.

Так кто же фаворит?

Сейчас Карлос находится в мировой табели о рангах выше своего соперника, но именно Джокович видится фаворитом в финале британского «Шлема» по двум главным причинам. Во-первых, серб — семикратный чемпион Уимблдона. Новак не проиграл ни одного матча на центральном корте с тех пор, как Энди Маррей одолел его в финале 2013 года, а с тех пор, кажется, прошла уже целая эпоха. Алькарас, напротив, сыграл всего несколько турниров за карьеру на травяных кортах, и хотя он, очевидно, доказал, что может классно играть и на этом покрытии (стоит упомянуть о титуле на «пятисотнике» в Лондоне в преддверии Уимблдона), это будет его дебютный финал на королевском «Шлеме», в отличие от его намного более опытного оппонента. Нельзя не упомянуть, что Джокович четырежды встречался на главной площадке этого турнира с одним из лучших игроков на траве в истории, Роджером Федерером, и вышел победителем в трёх (!) матчах.

Новак Джокович и Карлос Алькарас | Источник: Reuters

Вторая и, вероятно, более важная причина заключается в том, что испанец признался, что игра с великим сербом заставляет его нервничать. На пресс-конференции после проигранного поединка в ½ финала Открытого чемпионата Франции 2023 года признался, что нервы и статус знаковой игры оказали влияние на появление судорог по ходу матча с Новаком. Даже после победы в Queen’s Club Алькарас немного преуменьшил свои шансы на Уимблдоне, отметив, что именно Джокович является главным фаворитом этого турнира, в игре которого трудно найти слабые места. Поэтому справедливо утверждение о том, что каждая новая битва с 23-кратным победителем мэйджоров означает для испанского вундеркинда матч с чуть меньшей верой в себя и чуть большим беспокойством, чем с любым другим игроком в туре.

Карьерные перипетии тренеров

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При этом в прошлом первая ракетка мира, а ныне тренер Алькараса Хуан-Карлос Ферреро призвал своего подопечного забыть о том, каким величайшим атлетом в мире спорта является Новак, и абстрагироваться от рекордов серба. «Нам нужно извлечь уроки из того, что произошло в Париже. Конечно, здесь Джокович — неоспоримый фаворит, но это только благоприятно для Карлоса, потому что он может быть спокойнее. Нужно, чтобы он играл плавно, как делал это в течение всего турнира, кроме разве что матча с Руне, который был немного более напряжённым. Матч в финале может начаться с нервозности, потому что это финал Уимблдона, соперник может создавать трудности. Мы уже знаем, на что способен Джокович, поэтому должны строить планы на матч, зная, что произойдёт. Если мы будем думать о гигантских достижениях Джоковича, мы сделаем их ещё больше. Мы забудем о статистике, иначе будет тяжело. Новак — игрок с двумя руками и двумя ногами, ему придётся провести хороший матч, чтобы победить Карлоса. Но мы знаем, что он может это сделать. Мы должны забыть об истории, цифрах и обо всём остальном, потому что весь этот груз может только усложнить нам игру», — приводит слова Ферреро испанское издание Marca.

Сам Хуан-Карлос не понаслышке знаком с нынешним наставником Новака — Гораном Иванишевичем. Да, эти два великих спортсмена лишь однажды пересекались на корте, но какова была та игра! В 2001 году испанец сумел впервые отобраться на Итоговый чемпионат ATP. Впоследствии жеребьёвка турнира свела друг с другом уроженца Онтеньенте и хорвата на групповом этапе. Тогда четвёртый сеяный на двух тай-брейках одолел своего более именитого оппонента — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) и затем вышел в полуфинал турнира, где сражался с Ллейтоном Хьюиттом. При этом косвенно судьба соединила фамилии спортсменов и в дальнейшем. В 2009 году Ферреро стал первым игроком после Горана Иванишевича, который, получив уайлд-кард, добрался до четвертьфинала Уимблдона. При этом сам испанец признавался, что хотел бы повторить уникальное достижение уроженца Сплита (в 2001 году, будучи 129-й ракеткой мира, стал первым обладателем специального приглашения, взявшим титул на королевском «Шлеме». — Прим. «Чемпионата»), однако сделать у него это не получилось: в ¼ финала испанский теннисист уступил в трёх партиях Энди Маррею.

Предстоящий матч на центральном корте Всеанглийского клуба в Лондоне подопечных Ферреро и Иванишевича будет уникальным во многих отношениях. В битве за титул сойдутся первые сеяные турнира, нынешняя первая и вторая ракетки мира, а также четыре победителя ТБШ на данный момент. Особенным грядущий финал будет ещё и в связи с тем, что по его результатам станет понятно, сохранит ли Алькарас своё лидерство в нынешнем рейтинге ATP или всё же пропустит Джоковича обратно на вершину. Карлос будет стремиться прервать лондонскую гегемонию серба (Новак — победитель четырёх предыдущих розыгрышей турнира. — Прим. «Чемпионата»), забрав свой дебютный мэйджор на травяном покрытии и второй в карьере. 23-кратный чемпион ТБШ, в свою очередь, намерен положить в копилку восьмой титул Уимблдона, сравнявшись по этому показателю с великим Роджером Федерером.

Финал Уимблдона-2023 Карлос Алькарас — Новак Джокович состоится в воскресенье, 16 июля, и начнётся не ранее 16:00 мск.