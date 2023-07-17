«Я родился, а ты уже выигрывал титулы». Алькарас против Джоковича

Год назад весь теннисный мир восхищался тем, как уверенно Новак Джокович выиграл Уимблдон, седьмой в своей карьере. Его соперник по тому финалу — австралиец Ник Кириос — выглядел по-настоящему убедительным только в первом сете. И этого было явно недостаточно, чтобы обыгрывать человека, который никому не уступал на травяных кортах с 2018 года. К финалу Уимблдона-2023 беспроигрышная серия Новака на этом покрытии достигла 34 матчей подряд.

Статистику испортил 20-летний испанец Карлос Алькарас. Борьба получилась упорной — 4 часа 43 минуты, итог — драматичным. Джокович плакал, обращаясь к своей ложе. Алькарас, как мог, пытался подбодрить более опытного и титулованного соперника:

«Новак, ты меня очень вдохновляешь. Я начал играть в теннис, наблюдая за тобой. Я родился, а ты уже выигрывал титулы. Наверное, физическая форма у тебя лучше, чем у меня. Ты говорил, что 36 — это новые 26. И ты живое тому доказательство». Карлос Алькарас

И еще одна важная деталь: Алькарас — первый за 21 год чемпион Уимблдона не из «большой четверки» (под этим словосочетанием объединяли Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Новака Джоковича). Из самой четверки прямо сейчас в деле только Джокович. И есть все основания предполагать, что теперь матчи против молодого испанца станут для него особенно принципиальными. «Ведомости. Спорт» вспоминает, кого еще сталкивал Уимблдон.

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Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

История противостояния Надаля и Федерера, конечно, не ограничивается матчами на травяных кортах. Но именно на Уимблдоне они сыграли финал, который вот уже 15 лет считают одним из самых ярких в истории мужского тура. Неудержимый и полный энергии испанец, с сильным крученым ударом, стал идеальным соперником для спокойного и аккуратно Федерера с его плоской подачей.

Перед финалом Уимблдона-2008 Федерер выиграл на траве 65 матчей подряд и готовился побить рекорд Бьорна Борга по количеству титулов на турнире (у шведского чемпиона их было пять). Надаля планы главного соперника интересовали мало. Он прекрасно понимал: на лондонских кортах Роджер чувствует себя, как дома, но сделал все, чтобы хотя бы на один вечер этот дом перестал быть уютным. Теннисисты испытывали друг друга 4 часа 48 минут. Рафа подавал на матч в пятом сете почти в полной темноте.

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Обозреватель The Guardian Пол Вивер так описывал тот вечер: «К 9:16 вечера после почти пяти часов тенниса, от которого у зрителей, а может и главных действующих лиц, останавливалось дыхание, на самом деле было уже неважно, кто выиграл в этом самом длинном в истории Уимблдона финале, так как оба они стали блистательными триумфаторами».

Федерер не раз опровергал предположение Вивера и признавался, что поражение в финале Уимблдона-2008 стало для него самым чувствительным в карьере. А еще очень часто используется как один из главных аргументов в бесконечных спорах о теннисном величии. Сторонники Надаля любят повторять, что Рафа обыгрывал Роджера на его территории. А вот Роджер добился единственной победы на «Ролан Гаррос» в 2009 г. с помощью Робина Седерлинга, который выбил Надаля в четвертом круге.

Энди Маррей и Новак Джокович

В 2013 г. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер ненадолго ушли в тень. Первый никак не мог разобраться с травмированным коленом, второй искал мотивацию и пытался перестроить игру так, чтобы и в 31 регулярно добираться до финалов самых престижных турниров. Совсем заскучать фанатам тенниса не давали Энди Маррей и Новак Джокович, вторая и первая ракетка мира на тот момент. К финалу Уимблдона они сыграли друг против друга 18 матчей и разыграли семь титулов «Большого шлема».

Встреча в Лондоне была особенной. В первую очередь — для Маррея. Британцы не могли выиграть Уимблдон в одиночном разряде аж с 1936 г. И Энди, который подошел к турниру на серии из 13 подряд побед на траве, испытывал на себе колоссальное давление. В итоге в четвертьфинале против Фернандо Вердаско ему пришлось отыгрываться со счета 0:2 по партиям, а в полуфинале против Ежи Яновича — со счета 0:1.

Джоковичу тоже было непросто. Особенно изнурительным получился полуфинал — пять сетов против Хуана Мартина Дель Потро. В итоге в финале, когда по ту сторону сетки оказался чуть более свежий Маррей, Джокович действовал очень нервно, и отлично проведенные геймы чередовались с откровенно провальными. Счет соответствующий — 6:4, 7:5, 6:4.

С исторической победой Энди лично поздравляла Елизавета II, которая хорошо помнила, как Фред Перри поднимал над головой кубок в далеком 1936-м.

Бьорн Борг и Джон Макинрой

Встреча, которую без преувеличения можно назвать легендарной, случилась в 1980 г. И там было все: свист на трибунах (не самое частое явление даже сейчас, а тогда — и подавно), настоящие эмоции на корте и тай-брейк четвертого сета, который продолжался 22 минуты и закончился со счетом 18:16 в пользу Макинроя. Это, правда, не помогло ему спасти весь матч — Борг выиграл в пяти сетах.

Бьорн Борг в финале Уимблдона-1980 против Джона Макинроя

Реванша пришлось ждать больше года. Да и назвать реваншем победу Макинроя на другом турнире «Большого шлема» (US Open-81) можно только с оговорками и с учетом того, что других шансов у Джона не было. Борг внезапно решил завершить карьеру в 25 лет.

В отсутствие своего главного соперника Макинрой выиграл еще три турнира «Большого шлема», но воспринимал эти победы очень буднично. Журнал Time написал по этому поводу: «Макинрой говорил, что так до конца и не восстановился психологически после поражения на Уимблдоне и стремительного ухода главного соперника. Он мечтал провести полноценный матч-реванш. И его мечта слишком рано стала несбыточной. Теннис уже никогда не приносил ему удовольствия. Он так и не нашел противника, который вдохновлял бы его на том же уровне».

Победитель Уимблдона-2023 Карлос Алькарас

Если рассуждать в таком ключе, возможно, сегодняшнее поражение Джоковича пойдет ему только на пользу. Алькарас, кажется, уже совершенно готов вдохновлять.