Российский теннисист Демин стал первой ракеткой мира среди юношей

В воскресенье 17-летний россиянин уступил в финале юниорского Уимблдонского турнира британцу Генри Сирлу со счетом 4:6, 4:6.

Заработанные очки позволили Демину подняться на шесть позиций в рейтинге. Теперь в активе Демина 2445,5 очка и первое место. Следом расположились мексиканец Родриго Пачеко-Мендес (2255,5) и Хуан-Карлос Прадо-Анхело из Боливии (2252,75).

Ранее Демин с Мендесом одержали победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В рейтинге ITF учитываются результаты как в одиночном, так и в парном разряде.