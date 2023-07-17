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21:07 (мск), источник: Sport24

Российский теннисист Демин стал первой ракеткой мира среди юношей

Ярослав Демин возглавил юношеский рейтинг Международной федерации тенниса (ITF).

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В воскресенье 17-летний россиянин уступил в финале юниорского Уимблдонского турнира британцу Генри Сирлу со счетом 4:6, 4:6.

Заработанные очки позволили Демину подняться на шесть позиций в рейтинге. Теперь в активе Демина 2445,5 очка и первое место. Следом расположились мексиканец Родриго Пачеко-Мендес (2255,5) и Хуан-Карлос Прадо-Анхело из Боливии (2252,75).

Ранее Демин с Мендесом одержали победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В рейтинге ITF учитываются результаты как в одиночном, так и в парном разряде.

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