Американскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Спортсменка была уличена в использовании запрещенных препаратов по итогам тестирования, проведенного в ноябре 2022 года во время турнира в столице Перу Лиме. В допинг-пробе 20-летней теннисистки были обнаружены следы стероидного препарата болденона и его метаболитов.

Теннисистка не отрицала обвинений, но утверждала, что запрещенный препарат попал в ее организм непреднамеренно в результате инъекции витамина B12. Однако инстанция не нашла доказательств того, что употребление допинга было ненамеренным.

Срок дисквалификации Дорсил отсчитывается с 13 января, когда на нее было наложено временное отстранение от соревнований. Истекает дисквалификация 12 января 2027 года. В январе спортсменка достигла своего высшего пока места в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере — она шла на 1255-й строчке.