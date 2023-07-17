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22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Сидни Дорсил получила дисквалификацию на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

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Источник: Пресс-служба Уимблдона

Спортсменка была уличена в использовании запрещенных препаратов по итогам тестирования, проведенного в ноябре 2022 года во время турнира в столице Перу Лиме. В допинг-пробе 20-летней теннисистки были обнаружены следы стероидного препарата болденона и его метаболитов.

Теннисистка не отрицала обвинений, но утверждала, что запрещенный препарат попал в ее организм непреднамеренно в результате инъекции витамина B12. Однако инстанция не нашла доказательств того, что употребление допинга было ненамеренным.

Срок дисквалификации Дорсил отсчитывается с 13 января, когда на нее было наложено временное отстранение от соревнований. Истекает дисквалификация 12 января 2027 года. В январе спортсменка достигла своего высшего пока места в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере — она шла на 1255-й строчке.

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