«Маэстро Бублик». Лучший теннисист Казахстана провел мастер-класс
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел мастер-класс для юных спортсменок, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Виза Джоковича».
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел мастер-класс для юных спортсменок, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Виза Джоковича».
На видео бублик обучает юных теннисисток ударом рукояткой ракетки, который является одним из его фирменных приемов.
«Маэстро Бублик плохому не научит!», — пишет телеграм-канал.
Сейчас Бублик занимает 27-е место в мужском одиночном разряде рейтинга ATP.
На прошедшем Уимблдоне казахстанец в упорной борьбе в ⅛ финала уступил россиянину Андрею Рублеву 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6.