Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
21
Футбол. Еврокубки
18.07
БАТЭ
Партизани
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Зриньски
Урарту
П 4:3
23
Футбол. Еврокубки
18.07
ТНС
Хеккен
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Бальцан
Домжале
13
Футбол. Еврокубки
18.07
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Флора
Ракув
03
Футбол. Еврокубки
18.07
Шериф
Фарул
30
Футбол. Еврокубки
18.07
Струга
Жальгирис В
12
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
18 июля, источник: Vesti.kz

«Маэстро Бублик». Лучший теннисист Казахстана провел мастер-класс

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел мастер-класс для юных спортсменок, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Виза Джоковича».

Наверх
Источник: AP 2023

На видео бублик обучает юных теннисисток ударом рукояткой ракетки, который является одним из его фирменных приемов.

«Маэстро Бублик плохому не научит!», — пишет телеграм-канал.

Сейчас Бублик занимает 27-е место в мужском одиночном разряде рейтинга ATP.

На прошедшем Уимблдоне казахстанец в упорной борьбе в ⅛ финала уступил россиянину Андрею Рублеву 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6.

Во время загрузки произошла ошибка.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь