Норвежской теннисистке пришлось извиняться за игру в паре с россиянкой на Уимблдоне
Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери принесла извинения за то, что выступила в парном разряде на Уимблдоне вместе с россиянкой Александрой Пановой.
Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери принесла извинения за то, что выступила в парном разряде на Уимблдоне вместе с россиянкой Александрой Пановой.
Норвежско-российский дуэт дошел на главном травяном турнире сезона до второго раунда, а по возвращении на родину Эйкери столкнулась с критикой за выбор партнерши.
«Оглядываясь назад, я хотела бы подумать об этом раньше, но, к сожалению, не подумала. Я очень сожалею о выборе, учитывая положение в мире. Я полностью поддерживаю Украину», — цитирует Эйкери SVT.