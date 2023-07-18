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21:07 (мск), источник: Sport24

Норвежской теннисистке пришлось извиняться за игру в паре с россиянкой на Уимблдоне

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери принесла извинения за то, что выступила в парном разряде на Уимблдоне вместе с россиянкой Александрой Пановой.

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Норвежско-российский дуэт дошел на главном травяном турнире сезона до второго раунда, а по возвращении на родину Эйкери столкнулась с критикой за выбор партнерши.

«Оглядываясь назад, я хотела бы подумать об этом раньше, но, к сожалению, не подумала. Я очень сожалею о выборе, учитывая положение в мире. Я полностью поддерживаю Украину», — цитирует Эйкери SVT.

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