Волевой победой завершился матч второй ракетки Казахстана на турнире в Будапеште

Ее соперницей была украинка Катерина Бондаренко, занимающая 295-е место в рейтинге WTA. Первый сет остался за Бондаренко — 6:1. Однако в оставшихся двух Путинцева, занимающая 60-е место в мировом рейтинге исправилась — 6:2, 6:1.