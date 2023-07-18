Волевой победой завершился матч второй ракетки Казахстана на турнире в Будапеште
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга на турнире категории WTA 250 в Будапеште, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга на турнире категории WTA 250 в Будапеште, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее соперницей была украинка Катерина Бондаренко, занимающая 295-е место в рейтинге WTA. Первый сет остался за Бондаренко — 6:1. Однако в оставшихся двух Путинцева, занимающая 60-е место в мировом рейтинге исправилась — 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась один час и 54 минуты.
Во втором круге Путинцева сыграет с Клэр Лю из США.