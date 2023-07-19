Даниил Медведев поделился трогательными фото с дочкой, которые сделал на Уимблдоне
Чемпион US Open — 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях трогательные семейные фото с Уимблдона.
Чемпион US Open — 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях трогательные семейные фото с Уимблдона.
На них Даниил позирует со своей 10-месячной дочкой Алисой и супругой Дарьей.
«Уимблдон в этом году выдался особенным», — подписал фото Медведев.
Напомним, посеянный под третьим номером Медведев дошёл на Уимблдоне до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до ⅛ финала лондонского мэйджора.
В полуфинале Уимблдона-2023 Медведев проиграл будущему чемпиону, первой ракетке мира, 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (1) со счётом 3:6, 3:6, 3:6.
Медведев планирует продолжить хардовый сезон на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США).