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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев поделился трогательными фото с дочкой, которые сделал на Уимблдоне

Чемпион US Open — 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях трогательные семейные фото с Уимблдона.

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Источник: Reuters

На них Даниил позирует со своей 10-месячной дочкой Алисой и супругой Дарьей.

Источник: соцсети
Источник: соцсети
Источник: соцсети

«Уимблдон в этом году выдался особенным», — подписал фото Медведев.

Напомним, посеянный под третьим номером Медведев дошёл на Уимблдоне до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до ⅛ финала лондонского мэйджора.

В полуфинале Уимблдона-2023 Медведев проиграл будущему чемпиону, первой ракетке мира, 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (1) со счётом 3:6, 3:6, 3:6.

Медведев планирует продолжить хардовый сезон на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

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