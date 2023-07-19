18 россиян вошли в заявку на US Open

У мужчин в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко. Шевченко был первым запасным и попал в заявку на турнир из-за дисквалификации шведского теннисиста Микаэля Имера, который 18 июля был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

В заявку включены и победители прошлого турнира: испанец Карлос Алькарас и полька Ига Свёнтек. У мужчин число участников вошел трехкратный победитель Открытого чемпионата США серб Новак Джокович. В начале 2023 года он пропустил турниры серии «Мастерс» в Майами и Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) из-за отказа правительства США в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации от коронавируса.