Бублик рассказал о планах после Уимблдона
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик рассказал о серии американских турниров, в которых примет участие.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик рассказал о серии американских турниров, в которых примет участие.
Сначала он сыграет на UTS в Лос-Анджелесе, а затем на ATP-500 в Вашингтоне. Розыгрыш пройдет на харде.
«Серия американских турниров никогда не была для меня успешной. Но, может быть, в этом году старт с турнира UTS будет отличным. Возможно, что-то изменится, и мы увидим это в конце серии турниров в Америке. Галле и Уимблдон остались позади. С нетерпением жду новой главы на американских турнирах. То, что случилось в Галле и на Уимблдоне, осталось там, в прошлом, а я смотрю в будущее», — цитирует Бублика Tennis Majors.
Напомним, последним турниром Бублика стал Уимблдон, на котором он дошел до ⅛ финала.
В рейтинге АТР казахстанец идет на 27 месте.