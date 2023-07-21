Бублик рассказал о планах после Уимблдона

«Серия американских турниров никогда не была для меня успешной. Но, может быть, в этом году старт с турнира UTS будет отличным. Возможно, что-то изменится, и мы увидим это в конце серии турниров в Америке. Галле и Уимблдон остались позади. С нетерпением жду новой главы на американских турнирах. То, что случилось в Галле и на Уимблдоне, осталось там, в прошлом, а я смотрю в будущее», — цитирует Бублика Tennis Majors.