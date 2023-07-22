Российскую теннисистку Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA

Как сообщает официальный сайт министерство внутренних дел Польши, пограничная служба накануне пресекла въезд Звонаревой на территорию страны.

Теннисистка пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву. По прибытии из Сербии Звонарева находилась в транзитной зоне аэропорта и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу.

«Россиянка, входящая в список лиц, чье пребывание нежелательно на территории Польши, не была допущена пограничниками по соображениям государственной безопасности и защиты общественного порядка», — говорится в сообщении.

С 24 по 30 июля в Варшаве пройдет турнир категории WTA-250.