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17:33 (мск), источник: Sport24

Российскую теннисистку Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA

Российскую теннисистку Веру Звонареву 21 июля не впустили в Польшу для участия в турнире WTA.

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Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт министерство внутренних дел Польши, пограничная служба накануне пресекла въезд Звонаревой на территорию страны.

Теннисистка пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву. По прибытии из Сербии Звонарева находилась в транзитной зоне аэропорта и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу.

«Россиянка, входящая в список лиц, чье пребывание нежелательно на территории Польши, не была допущена пограничниками по соображениям государственной безопасности и защиты общественного порядка», — говорится в сообщении.

С 24 по 30 июля в Варшаве пройдет турнир категории WTA-250.

38-летняя Звонарева — двукратная финалистка турниров Большого шлема в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира.

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