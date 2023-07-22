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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка пробилась в финал турнира WTA впервые в карьере

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россиянка Мария Тимофеева пробилась в финал теннисного турнира в Будапеште, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч евро.

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Источник: Сайт WTA

В полуфинале Тимофеева обыграла аргентинку Надю Подороску (9-й номер посева) со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут.

Для 19-летней россиянки это четвертый матч в основной сетке турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она впервые в карьере вышла в финал соревнований такого уровня.

В финале турнира Тимофеева встретится с победительницей матча между американкой Клэр Лью и украинкой Катериной Байндль.

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