Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Швеции

ТАСС, 22 июля. Россиянин Андрей Рублев в субботу победил аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под вторым номером. Черундоло, победивший на соревнованиях в прошлом году, получил четвертый номер посева. В финале россиянин сыграет с четвертой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (первый номер посева), который побеждал на турнире в 2021 году. Решающий матч соревнований пройдет 23 июля.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе команды России. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала.

Черундоло 24 года, он располагается на 20-й позиции в мировом рейтинге. На счету аргентинца два титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros 2023 года.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составляет €630 тыс. Российские теннисисты никогда не побеждали на этом турнире.