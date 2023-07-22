Губерниев: ещё никогда Вера Звонарева не была так опасна для страны НАТО!

Ранее сообщалось, что въезд 38-летней Звонаревой в Польшу был заблокирован по соображениям государственной и общественной безопасности. По информации министерства внутренних дел Польши, теннисистка находится в списке лиц, считающихся нежелательными в стране.
«Ещё никогда Вера Звонарева не была так опасна для страны НАТО!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Звонарёва — бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном рейтинге. Она также пять раз становилась победительницей турниров «Большого шлема» (трижды в парном разряде и дважды в миксте).