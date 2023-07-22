Губерниев: ещё никогда Вера Звонарева не была так опасна для страны НАТО!

Ранее сообщалось, что въезд 38-летней Звонаревой в Польшу был заблокирован по соображениям государственной и общественной безопасности. По информации министерства внутренних дел Польши, теннисистка находится в списке лиц, считающихся нежелательными в стране.

«Ещё никогда Вера Звонарева не была так опасна для страны НАТО!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.