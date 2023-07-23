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16:15 (мск), источник: ТАСС

Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше

С 2022 года украинские теннисисты отказываются от послематчевых рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменами.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 23 июля. Белоруска Юлия Готовко и украинка Катерина Володько (в девичестве Бондаренко) пожали руки после матча первого круга квалификации на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве. Встреча прошла в воскресенье.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:1 в пользу белорусской спортсменки. После матча обе теннисистки подошли к сетке для традиционного рукопожатия. В следующем матче Готовко встретится с победительницей матча между россиянкой Валерией Савиных и Стефанией Рогозинской-Дзик из Польши. С 2022 года украинские теннисисты отказываются от послематчевых рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменами. Ранее WTA заявила, что с уважением относится к отказу украинок от послематчевых рукопожатий с представительницами России и Белоруссии.

В основную сетку турнира заявилась россиянка Вера Звонарева. В субботу МВД Польши сообщило, что власти страны не разрешили спортсменке въехать на территорию страны для участия в соревнованиях. Позже WTA заявила, что осведомлена о ситуации с россиянкой и рассмотрит этот вопрос в ходе турнира в Варшаве.

Володько 36 лет, она занимает 295-е место в рейтинге WTA, в 2009 году она входила в топ-30 лучших теннисисток мира. На ее счету два титула WTA в одиночном разряде и четыре в парном. Володько является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2008 года в парном разряде. Лучшим результатом украинки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2009 года.

Готовко 23 года, она располагается на 244-м месте мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. Белоруска не принимала участия в основной сетке турниров Большого шлема.

Турнир в Варшаве относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Общий фонд соревнований — более $259 тыс. Соревнования основной сетки пройдут с 24 по 30 июля. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия.

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