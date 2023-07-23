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16:51 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев в 14-й раз стал победителем турнира ATP

Рублев стал первым россиянином, выигравшим турнир в шведском Бостаде.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 июля. Россиянин Андрей Рублев в воскресенье обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу 25-летнего россиянина. Рублев в пятый раз играл в финале турнира ATP в текущем сезоне.

Рублев в 14-й раз и во второй раз в сезоне стал победителем турнира под эгидой ATP, он является седьмой ракеткой мира. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе команды России. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала.

Рууду 24 года, он является четвертой ракеткой мира, на его счету 10 титулов под эгидой ATP. Норвежец трижды играл в финалах турниров Большого шлема — на Открытых чемпионатах США (2022) и Франции (2022, 2023).

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составляет €562 тыс. Рублев стал первым россиянином, выигравшим этот турнир.

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