Россиянка обыграла украинку в финале первого турнира WTA в карьере

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Тимофеева и Байндль не обменялись рукопожатиями после игры.

Для 19-летней россиянки это пятый матч в основной сетке соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA), она пробилась на турнир как лаки-лузер. Она впервые в карьере играла в финале соревнований такого уровня.

Россиянка завоевала первый титул на турнирах WTA и набрала 280 рейтинговых очков. Она занимает 246-е место в рейтинге. В качестве призовых Тимофеева получит 29760 евро.

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн стала победительницей турнира в итальянском Палермо. В финале Сизикова и Циммерманн, которые получили первый номер посева, обыграли итальянок Анжелику Морателли и Камиллу Розателло со счетом 6:2, 6:4.