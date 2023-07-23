Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Факел
21
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Арсенал
Динамо Мх
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Черноморец
Родина
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Акрон
14
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сокол
Шинник
32
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Оренбург
32
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Кубань
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Ленинградец
01
Футбол. Первый дивизион
10:30
СКА-Хабаровск
Тюмень
20
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
21:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянка обыграла украинку в финале первого турнира WTA в карьере

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над украинкой Катериной Байндль в финале турнира в Будапеште, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч евро.

Наверх
Источник: Соцсети WTA

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Тимофеева и Байндль не обменялись рукопожатиями после игры.

Для 19-летней россиянки это пятый матч в основной сетке соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA), она пробилась на турнир как лаки-лузер. Она впервые в карьере играла в финале соревнований такого уровня.

Россиянка завоевала первый титул на турнирах WTA и набрала 280 рейтинговых очков. Она занимает 246-е место в рейтинге. В качестве призовых Тимофеева получит 29760 евро.

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн стала победительницей турнира в итальянском Палермо. В финале Сизикова и Циммерманн, которые получили первый номер посева, обыграли итальянок Анжелику Морателли и Камиллу Розателло со счетом 6:2, 6:4.

Сизиковой 28 лет. Для нее это четвертый титул в парном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). 27-летняя Циммерманн завоевала третий трофей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дело Исинбаевой дошло до самых верхов. Ей лучше не возвращаться в Россию
Наплевали на Запад. Российских гимнастов сенсационно вернут в мировой спорт
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь