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20:11 (мск), источник: Sport24

Россиянка Мирра Андреева разгромила украинку Даяну Ястремскую на турнире в Лозанне

Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в швейцарской Лозанне.

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В 1-м круге 16-летняя Андреева разгромила украинку Даяну Ястремскую, отдав всего два гейма.

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 6 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:2.

Следующей соперницей Андреевой будет Анна Бондарь из Венгрии.

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