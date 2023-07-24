Россиянка Мирра Андреева разгромила украинку Даяну Ястремскую на турнире в Лозанне
Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в швейцарской Лозанне.
Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в швейцарской Лозанне.
В 1-м круге 16-летняя Андреева разгромила украинку Даяну Ястремскую, отдав всего два гейма.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 6 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:2.
Следующей соперницей Андреевой будет Анна Бондарь из Венгрии.