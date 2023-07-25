Белорусская теннисистка Юлия Готовко вышла в ⅛ финала турнира в Варшаве

Сегодня в первом раунде одиночного разряда белоруска, занимающая 240-е место в мировом рейтинге, за два часа переиграла в трехсетовом поединке француженку Джессику Понше, у которой 140-я позиция, — 6:4, 3:6, 7:5. В матче за попадание в четвертьфинальную стадию Юлия Готовко встретится с победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой (37-й номер мирового рейтинга) и британкой Хизер Уотсон (146).