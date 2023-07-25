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19:27 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Юлия Готовко вышла в ⅛ финала турнира в Варшаве

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко пробилась в ⅛ финала турнира категории WTA-250 в Варшаве с призовым фондом $259 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в первом раунде одиночного разряда белоруска, занимающая 240-е место в мировом рейтинге, за два часа переиграла в трехсетовом поединке француженку Джессику Понше, у которой 140-я позиция, — 6:4, 3:6, 7:5. В матче за попадание в четвертьфинальную стадию Юлия Готовко встретится с победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой (37-й номер мирового рейтинга) и британкой Хизер Уотсон (146).

Белоруска Александра Саснович (75) так же в трехсетовой встрече уступила чешке Каролине Муховой (18) — 6:4, 6:7 (0:7), 3:6. Игра длилась 2 часа 33 минуты. Во втором раунде соперницей Муховой будет словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова (174).

В парном разряде белорусский дуэт Александра Саснович / Лидия Морозова вышел в четвертьфинал, победив в двух партиях грузино-японский тандем Оксана Калашникова / Нао Хибино — 6:1, 7:5. В 2021 году Лидия Морозова и представительница Казахстана Анна Данилина стали победителями парного разряда этих соревнований.

Соревнования в польской столице финишируют 30 июля.

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