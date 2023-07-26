Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Лудогорец
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Хеккен
Футбол. Еврокубки
21:15
Ракув
Карабах
Футбол. Кубок России
перерыв
Ростов
Рубин
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА 1948
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Сабах
02
Футбол. Кубок России
18:30
Факел
Сочи
13
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Балтика
23
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Будучност
10
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
ЦСКА
06
Все события
Фоторепортажи
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
19:28 (мск), источник: Sport24

Рублев отыграл три матчбола и пробился во 2-й круг турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев пробился во 2-й круг грунтового турнира в Гамбурге.

Наверх

На старте соревнований Рублев, 7-я ракетка мира, обыграл испанца Бернабе Сапата Миральеса, занимающего 54-е место в рейтинге ATP.

Встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась победой россиянина в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7). При этом на решающем тай-брейке Рублев отыграл три матчбола.

В следующем круге Рублев сыграет против немца Даниэля Альтмайера.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Чем старше женщина, тем больше хочется раздеться». Любовь Толкалина выложила вызывающие фото и ответила на критику
Жена Карпина выставила напоказ сладкую фигуру в бикини: «Глазами мужа»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь