Рублев отыграл три матчбола и пробился во 2-й круг турнира в Гамбурге

На старте соревнований Рублев, 7-я ракетка мира, обыграл испанца Бернабе Сапата Миральеса, занимающего 54-е место в рейтинге ATP.

Встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась победой россиянина в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7). При этом на решающем тай-брейке Рублев отыграл три матчбола.