Украинская теннисистка требовала наказать россиянку за лайки в соцсетях

Ранее 16-летняя Андреева разгромила Ястремскую со счетом 6:0, 6:2 в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).
«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев. WTA просто указала, что не будет вмешиваться», — написала Ястремская в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Украинская спортсменка не стала уточнять, лайками каких постов со стороны Андреевой была недовольна. Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что Андреева якобы поставила лайк посту певца Григория Лепса, в котором музыкант поздравил Владимира Путина с днем рождения. Утверждалось, что в другой раз россиянка лайкнула пост с высмеиванием Владимира Зеленского.
Андреева занимает 64-е место в рейтинге лучших теннисисток мира. В апреле она на соревнованиях в Мадриде стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В июне россиянка дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос», а в июле — до четвертого раунда дебютного Уимблдона.