Украинская теннисистка требовала наказать россиянку за лайки в соцсетях

Ранее 16-летняя Андреева разгромила Ястремскую со счетом 6:0, 6:2 в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).

«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев. WTA просто указала, что не будет вмешиваться», — написала Ястремская в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Украинская спортсменка не стала уточнять, лайками каких постов со стороны Андреевой была недовольна. Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что Андреева якобы поставила лайк посту певца Григория Лепса, в котором музыкант поздравил Владимира Путина с днем рождения. Утверждалось, что в другой раз россиянка лайкнула пост с высмеиванием Владимира Зеленского.