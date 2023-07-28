Доминик Гашек отреагировал на депортацию российской теннисистки из Чехии

«Отлично! Спасибо. Теперь я просто прошу, чтобы не было недопонимания, министерство внутренних дел Чехии выступило с чётким заявлением, что, если российские или белорусские спортсмены въедут в нашу страну, они будут немедленно депортированы. И, пожалуйста, сразу выложите на сайты министерств иностранных и внутренних дел Чехии», — написал Гашек на своей странице.