Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Премьер-лига
29.07
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Премьер-лига
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Доминик Гашек отреагировал на депортацию российской теннисистки из Чехии

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек в «Твиттере» отреагировал на депортацию российской теннисистки, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.

Наверх
Источник: AP 2023

«Отлично! Спасибо. Теперь я просто прошу, чтобы не было недопонимания, министерство внутренних дел Чехии выступило с чётким заявлением, что, если российские или белорусские спортсмены въедут в нашу страну, они будут немедленно депортированы. И, пожалуйста, сразу выложите на сайты министерств иностранных и внутренних дел Чехии», — написал Гашек на своей странице.

О депортации российской теннисистки стало известно сегодня, 28 июля. Напомним, в июне текущего года Чехия ввела запрет для своих команд выступать на территории России, а также запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на своей территории.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский пловец установил мировой рекорд в изоляции. Его не пустили на ЧМ
Российские пляжники выиграли первый турнир за два года. С флагом и гимном!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь