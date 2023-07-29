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12:15 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Павлюченкова подтвердила, что ее не допустили на турнир в Праге

По словам спортсменки, она продолжит подготовку к серии американских турниров.

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Источник: AFP 2023

ТАСС, 29 июля. Россиянку Анастасию Павлюченкову не допустили до участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Как вы уже поняли, я не смогу выступить в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку к серии американских турниров. Увидимся в Цинциннати и на Открытом чемпионате США», — написала Павлюченкова.

28 июля новостной портал seznam.cz сообщил, не разглашая имени, что российской теннисистке было отказано во въезде в Чехию для участия в турнире в Праге. Позднее в WTA заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию.

Павлюченковой 32 года, она занимает 98-е место в рейтинге WTA. Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Праге относится к категории WTA 250 и пройдет с 31 июля по 6 августа. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составит $259,3 тыс.

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