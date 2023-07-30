Теннисистка Корнеева пропустит US Open из-за проблем с визой

ТАСС, 30 июля. Россиянка Алина Корнеева не выступит на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), так как ей не успели вовремя оформить визу. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Корнеева победила на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Португалии.

«Я не сыграю на US Open. Я должна была получить визу в июне, сейчас слишком поздно. Но все в порядке, это не последний US Open для меня», — сказала спортсменка.

US Open пройдет с 28 августа до 10 сентября.