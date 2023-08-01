Китайскому теннисисту стало плохо во время матча на турнире в Вашингтоне: видео
Китайскому теннисисту У Ибину стало плохо во время матча первого круга на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне.
Китайскому теннисисту У Ибину стало плохо во время матча первого круга на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне.
На старте соревнований У Ибин встречался с японцем Есуке Ватануки. Китаец вел в первом сете со счетом 4:1. Когда он направлялся к своему стулу, то внезапно рухнул.
Персонал на корте оказал помощь теннисисту, который не мог стоять на ногах. Он не смог продолжить игру и в следующий круг вышел Ватануки.
Судя по всему, 23-летний спортсмен потерял сознание из-за теплового удара.