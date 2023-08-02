Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в ⅛ финала турнира в Мексике

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 113-е место в мировом рейтинге, одолел в трехсетовом поединке казахстанского теннисиста Бейбита Жукаева, у которого 258-я позиция, — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Во втором раунде соперником Ивашко будет хорват Борна Гойо (115-й номер мирового рейтинга).