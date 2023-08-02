Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в ⅛ финала турнира в Мексике

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 113-е место в мировом рейтинге, одолел в трехсетовом поединке казахстанского теннисиста Бейбита Жукаева, у которого 258-я позиция, — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Во втором раунде соперником Ивашко будет хорват Борна Гойо (115-й номер мирового рейтинга).
Также сегодня в ⅛ финала парного разряда женского турнира в Вашингтоне с призовым фондом $780 тыс. белоруска Лидия Морозова и бразильская теннисистка Ингрид Мартинс встретятся с чилийско-румынским тандемом Алекса Гуарачи / Моника Никулеску. В первом раунде одиночного разряда белоруска Виктория Азаренко (19) уступила украинской теннисистке Элине Свитолиной (27) — 6:7 (2:7), 4:6.-0-