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2 августа, источник: Чемпионат.com

Россиянка Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной

На турнире в Вашингтоне российская теннисистка Дарья Касаткина в восьмой раз в карьере проиграла украинке Элине Свитолиной.

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Источник: AP 2023

Впервые соперницы встретились ещё в 2016 году на турнире в Нью-Хэйвене, а предыдущая встреча Касаткиной и Свитолиной произошла в ⅛ финала «Ролан Гаррос» — 2023. Результат на протяжении всех восьми матчей оставался неизменным — поражение россиянки. Добавим, что лишь дважды — в Нью-Хэйвене — 2016 и в Риме-2018 — Дарье удавалось выиграть у Элины сет.

В матче второго круга турнира в Вашингтоне посеянная пятой Касаткина за 1 час 36 минут уступила Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 2:6.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет с американкой: либо с первой сеяной Джессикой Пегулой, либо с лаки-лузером Питон Стирнс.

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