Россиянка Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной

Впервые соперницы встретились ещё в 2016 году на турнире в Нью-Хэйвене, а предыдущая встреча Касаткиной и Свитолиной произошла в ⅛ финала «Ролан Гаррос» — 2023. Результат на протяжении всех восьми матчей оставался неизменным — поражение россиянки. Добавим, что лишь дважды — в Нью-Хэйвене — 2016 и в Риме-2018 — Дарье удавалось выиграть у Элины сет.