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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко показала свой образ в стиле Барби для тренировок

Чемпионка Australian Open — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала, в который надела образ в стилистике «Барби».

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Источник: соцсети

«Карби», — подписала Соболенко, по всей видимости, сложив слова «кардио» и «барби».

В данный момент Соболенко отдыхает после выступления на Уимблдоне-2023 и готовится к продолжению сезона на харде, она выступит в Монреале (Канада). Арина (2) дошла в Лондоне до полуфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 уступила трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер. Победительницей турнира в итоге стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Отметим, что в случае победы над Жабер Соболенко опередила бы Игу Свёнтек и заняла бы первую позицию в рейтинге WTA.

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