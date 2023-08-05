Звонарева и Зигемунд стали победительницами турнира в Вашингтоне в парном разряде
Российская теннисистка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии стали победительницами турнира в Вашингтоне в парном разряде.
Российская теннисистка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии стали победительницами турнира в Вашингтоне в парном разряде.
В финале они обыграли представительницу Чили Алексу Гуарачи и румынку Монику Никулеску — 6:4, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 26 минут. Звонарева и Зигемунд ни разу не подали на вылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гуарачи и Никулеску ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Для 38-летней Звонаревой этот титул стал 13-м в карьере в парном разряде на турнирах WTA.