Звонарева и Зигемунд стали победительницами турнира в Вашингтоне в парном разряде

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Звонарева и Зигемунд ни разу не подали на вылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гуарачи и Никулеску ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.