Касаткина потеряла три позиции в обновленном рейтинге WTA
Лучшая теннисистка России Касаткина потеряла три позиции в обновленном рейтинге WTA.
Лучшая теннисистка России Касаткина потеряла три позиции в обновленном рейтинге WTA.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 11-й на 14-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США), уступив во втором круге украинке Элине Свитолиной.
В первой пятерке рейтинга американка Джессика Пегула сместила с третьей позиции Елену Рыбакину из Казахстана. Звание первой ракетки мира сохраняет полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 7 августа.
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9490 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
3 (4). Джессика Пегула (США) — 5480;
4 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4747;
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;
8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3585;
9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;
10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106…
14 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2600…
16 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485…
18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2220…
21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125…
27 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…
34 (35). Анна Блинкова (Россия) — 1253…
65 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901…
70 (62). Мирра Андреева (Россия) — 879…
78 (67). Анна Калинская (Россия) — 844…
82 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 817…
87 (86). Диана Шнайдер (Россия) — 785…
98 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.