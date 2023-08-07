Касаткина потеряла три позиции в обновленном рейтинге WTA

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 11-й на 14-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США), уступив во втором круге украинке Элине Свитолиной.

В первой пятерке рейтинга американка Джессика Пегула сместила с третьей позиции Елену Рыбакину из Казахстана. Звание первой ракетки мира сохраняет полька Ига Швёнтек.

Рейтинг WTA, версия от 7 августа.

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9490 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (4). Джессика Пегула (США) — 5480;

4 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4747;

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;

8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3585;

9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;

10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106…

14 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2600…

16 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485…

18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2220…

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125…

27 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…

34 (35). Анна Блинкова (Россия) — 1253…

65 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901…

70 (62). Мирра Андреева (Россия) — 879…

78 (67). Анна Калинская (Россия) — 844…

82 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 817…

87 (86). Диана Шнайдер (Россия) — 785…