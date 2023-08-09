Казахстанская теннисистка проиграла третьей ракетке мира

В матче второго круга она встречалась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Путинцева уступила в двух сетах с одинаковым счетом 4:6.

Встреча продолжалась час и 25 минут. Казахстанка реализовала один из трех брейк-поинтов, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного эйса.