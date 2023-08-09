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9 августа, источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка проиграла третьей ракетке мира

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале (Канада), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

В матче второго круга она встречалась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Путинцева уступила в двух сетах с одинаковым счетом 4:6.

Встреча продолжалась час и 25 минут. Казахстанка реализовала один из трех брейк-поинтов, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного эйса.

Напомним, что Путинцева попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Также в одиночном разряде выступает сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина.

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