Рыбакина вышла в третий круг турнира в Монреале, обыграв Брэйди

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Рыбакина сделала 12 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Брэйди 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.