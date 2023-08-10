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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рыбакина вышла в третий круг турнира в Монреале, обыграв Брэйди

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Монреале (Канада).

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Источник: Без источника

В матче второго круга 24-летняя спортсменка обыграла американку Дженнифер Брэйди — 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Рыбакина сделала 12 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Брэйди 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге турнира Рыбакина сыграет с американкой Слоан Стивенс.

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