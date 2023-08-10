Бывшая теннисистка Петрова заявила о притеснениях россиян на международных турнирах

«Я знаю, что на турнирах более низких категорий есть неприятные ситуации. На каких-то турнирах россиянам не оплачивают проживание, не дают официальную машину — да, доходит даже до таких мелочей. Это неприятно. Начинающим пройти через это очень сложно», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Бывшая теннисистка отметила, что на турнирах высокого уровня к россиянам относятся лучше и ограничения касаются только отсутствия рукопожатий и высказываний на пресс-конференциях.

9 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны в турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.