Медведев обыграл Музетти и вышел в ¼ финала турнира в Торонто

В двух сетах он переиграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

27-летний россиянин дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У 21-летнего Музетти 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.