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00:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев обыграл Музетти и вышел в ¼ финала турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Торонто.

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Источник: Reuters

В двух сетах он переиграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

27-летний россиянин дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У 21-летнего Музетти 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур.

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