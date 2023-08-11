Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление в Монреале

В ⅛ финала вторая ракетка планеты в упорной борьбе в трехсетовом поединке уступила россиянке Людмиле Самсоновой, у которой 18-я позиция в мировом рейтинге, — 6:7 (2:7), 6:4, 3:6. Встреча продолжалась почти три часа. В матче за попадание в полуфинал Самсонова будет соперничать с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (13).
В 1/16 финала Соболенко переиграла хорватскую теннисистку Петру Мартич (35-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 7:6 (7:5).
Еще одна белоруска Виктория Азаренко (19) в первом круге победила польскую теннисистку Магду Линетт (25) — 6:3, 6:0, но потом снялась с турнира из-за травмы.
Соревнования в Монреале завершатся 13 августа.