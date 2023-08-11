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11 августа, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление в Монреале

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В ⅛ финала вторая ракетка планеты в упорной борьбе в трехсетовом поединке уступила россиянке Людмиле Самсоновой, у которой 18-я позиция в мировом рейтинге, — 6:7 (2:7), 6:4, 3:6. Встреча продолжалась почти три часа. В матче за попадание в полуфинал Самсонова будет соперничать с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (13).

В 1/16 финала Соболенко переиграла хорватскую теннисистку Петру Мартич (35-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 7:6 (7:5).

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (19) в первом круге победила польскую теннисистку Магду Линетт (25) — 6:3, 6:0, но потом снялась с турнира из-за травмы.

Соревнования в Монреале завершатся 13 августа.

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