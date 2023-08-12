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00:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев проиграл Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто — 6:7 (7:9), 5:7.

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Источник: Без источника

В первом сете Медведев вел со счетом 5:2, а на тай-брейке у него было три сет-бола. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

3-я ракетка мира Медведев 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету 18-й ракетки мира Де Минаура 1 эйс, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины (Испания).

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