Медведев проиграл Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

В первом сете Медведев вел со счетом 5:2, а на тай-брейке у него было три сет-бола. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

3-я ракетка мира Медведев 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету 18-й ракетки мира Де Минаура 1 эйс, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.