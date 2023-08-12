Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
21
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
Арсенал
11
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Кубань
Сокол
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лорьян
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Жирона
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Реал
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Лутон Таун
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Родина
20
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Ноттингем Форест
21
Все события
Фоторепортажи
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
13Ирине Винер — 75!
17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соболенко — о поражении от Самсоновой: «Она играла невероятно, а я не была готова показать максимум»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от россиянки Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале.

Наверх
Источник: Reuters

«Очень тяжелый матч. Она играла невероятно. К сожалению, физически я не была готова показать максимум, но я все равно довольна тем уровнем, на котором играла. Скорее даже не уровнем, а боевым настроем. В целом позади отличная неделя. Потрясающая поддержка. Я очень расстроена, что проиграла и не смогу снова насладиться этой атмосферой. Да, тяжелый матч. Я не очень хорошо чувствовала себя физически, поэтому не могла двигаться и подавать так хорошо, как умею. Вот что было для меня самым сложным», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Самсонова в четвертьфинале турнира обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале она встретится с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь