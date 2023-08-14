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14 августа, источник: БЕЛТА

Три белорусские теннисистки сыграют на турнире в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские теннисистки примут участие в крупном турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первой в борьбу вступит Александра Саснович (74-й номер мирового рейтинга), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. В 1/32 финала она встретится с китайской теннисисткой Синвэнь Жен (24). Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (18) в первом раунде сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (11). В 2013-м и 2020 годах Азаренко выигрывала этот турнир в одиночном разряде, а в 2010 году вместе с россиянкой Марией Кириленко стала победительницей парного разряда.

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница матча между польской теннисисткой Магдой Линетт (23) и представительницей США Энн Ли (191).

Соревнования в Цинциннати завершатся 20 августа.

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