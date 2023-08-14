Три белорусские теннисистки сыграют на турнире в Цинциннати

Первой в борьбу вступит Александра Саснович (74-й номер мирового рейтинга), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. В 1/32 финала она встретится с китайской теннисисткой Синвэнь Жен (24). Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (18) в первом раунде сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (11). В 2013-м и 2020 годах Азаренко выигрывала этот турнир в одиночном разряде, а в 2010 году вместе с россиянкой Марией Кириленко стала победительницей парного разряда.