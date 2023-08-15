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23:21 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 1/32 финала экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 18-е место в рейтинге WTA, победила чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, у которой 11-я позиция, — 6:3, 7:5. Следующей соперницей Азаренко будет победительница встречи между хорваткой Донной Векич (22-й номер мирового рейтинга) и американкой Дженнифер Брэди (432). В 2013 и 2020 годах Азаренко выигрывала этот турнир в одиночном разряде, а в 2010 году вместе с россиянкой Марией Кириленко стала победительницей парного разряда.

Еще одна белоруска Александра Саснович (74) проиграла в первом раунде китайской теннисистке Синвэнь Жен (24) — 1:6, 4:6. В 1/16 финала китаянка встретится с легендарной американкой Винус Уильямс (593), которая выиграла у российской теннисистки Вероники Кудерметовой (16) — 6:4, 7:5.

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница матча между польской теннисисткой Магдой Линетт (23) и представительницей США Энн Ли (191).

Соревнования в Цинциннати завершатся 20 августа.

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