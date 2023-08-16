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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азаренко — о календаре WTA: «Это неприемлемо»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о календаре тура. Она назвала смехотворным текущее расписание.

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Источник: AP 2023

«Это единственный вид спорта в мире, в котором вы не знаете, когда собираетесь играть. Вчера было 23:00, и я не знала, когда выйду на корт. Это неприемлемо ни в каком виде… Я смотрю на это как игрок, и это смешно. Я смотрю на это как болельщик и не понимаю, какие матчи собираюсь посмотреть, потому что нет конкретики», — заявила Азаренко.

Спортсменка разочарована тем, что к ее словам не прислушиваются.

«Вчера я совершенно растерялась, потому что мы так усердно работаем в Совете игроков, но я чувствовала себя разочарованной, как будто я ничего не делаю, и я трачу много времени, много усилий, и я очень прямолинейна. Я стараюсь идти на компромисс, пытаюсь создавать идеи, и мы двигаемся очень медленными темпами, чтобы добиться цели. Есть некоторые вещи, над которыми мы работаем, но пришло время что-то сделать», — добавила она.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина раскритиковала турнир в Монреале. По ее мнению, расписание «Мастерса» было составлено непрофессионально.

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