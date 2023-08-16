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19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев в двух сетах обыграл Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати — 6:3, 6:2.

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Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут. Счет в личных встречах стал 2−0 в пользу россиянина.

3-я ракетка мира Медведев 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 18-й ракетки мира Музетти ни одного эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония).

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