Медведев в двух сетах обыграл Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут. Счет в личных встречах стал 2−0 в пользу россиянина.

3-я ракетка мира Медведев 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 18-й ракетки мира Музетти ни одного эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.