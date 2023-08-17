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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев проиграл Александру Звереву на «Мастерсе» в Цинциннати

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

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Источник: AP 2023

В матче третьего круга Медведев (3) со счётом 4:6, 7:5, 4:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетке мира, немцу Александру Звереву (16). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Зверева четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Зверева на турнире в Цинциннати станет победитель матча Маккензи Макдональд (США, WC) — Адриан Маннарино (Франция).

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